Frio perde força e máxima chega aos 25°C em Taboão da Serra nesta semana

Direto da redação

Semana será marcada por tempo seco, manhãs frias e aumento gradual das temperaturas, sem previsão de chuva.

Depois de uma sequência de dias frios, Taboão da Serra terá uma elevação gradual das temperaturas ao longo desta semana. De acordo com a previsão do tempo, não há expectativa de chuva até sexta-feira (10), e a máxima deve alcançar 25°C.

Nesta terça-feira (7), os termômetros variam entre 12°C e 20°C, com predomínio de sol entre muitas nuvens durante o dia e céu bastante nublado à noite.

Na quarta-feira (8), o cenário permanece semelhante, com mínima de 12°C e máxima de 20°C, mantendo o tempo firme e sem previsão de chuva.

A quinta-feira (9) será de sol entre algumas nuvens, com névoa nas primeiras horas da manhã. As temperaturas ficam entre 11°C e 22°C, e a noite terá céu limpo.

Já na sexta-feira (10), a nebulosidade diminui e o sol predomina durante a tarde. A temperatura sobe ainda mais, com mínima de 10°C e máxima de 25°C, marcando o dia mais quente da semana.

Apesar da elevação das temperaturas durante as tardes, as manhãs continuam frias. A orientação é manter um agasalho no início do dia e reforçar a hidratação, já que o tempo seguirá seco em toda a região.