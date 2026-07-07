Shopping Taboão tem horário especial de funcionamento no feriado de 9 de Julho

Direto da redação

O Shopping Taboão tem horário especial de funcionamento nesta semana em razão do feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado na quinta-feira, 9 de julho. Na data, as lojas ficam abertas das 14h às 20h, com abertura facultativa a partir das 12h, enquanto as operações de alimentação, lazer e cinema funcionam das 10h às 22h. Na sexta e no sábado, após o feriado, o shopping funciona em horário normal.

Quem visitar o shopping Taboão também pode aproveitar os últimos dias do espaço de troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, que permanece no shopping até o próximo domingo, 19 de julho. O ponto de encontro reúne colecionadores de todas as idades que desejam completar o álbum e trocar figurinhas repetidas em um ambiente confortável e familiar.

O Shopping Taboão oferece ainda um amplo mix de opções fixas de entretenimento para as férias escolares, que ganham ainda mais destaque durante o feriado.

Para quem busca atividades esportivas durante as férias, a Cafu Academy alia esporte, convivência e lazer em um espaço que conta com escola de futebol, dois campos com grama sintética, locação de campos para treinos e jogos, além de espaços para festas de aniversário infantis temáticas e personalizadas. O complexo ainda dispõe de três quadras de pickleball, ampliando as alternativas esportivas para crianças, jovens e famílias.

Já o Ita Center Park, instalado no estacionamento do shopping, oferece diversão ao ar livre com brinquedos clássicos que atravessam gerações. Atrações como o tradicional Dumbo e o emocionante Booster convidam o público a reviver a magia dos parques de diversões.

Entre as opções gratuitas, o Espaço Kids Shopping Taboão é um destaque à parte. Voltado para crianças de 0 a 14 anos, o parque oferece escorregador, balanço, área de escalada, gira-gira e outras atividades que estimulam o brincar livre, a imaginação e o movimento em um ambiente seguro e acolhedor.

“Com uma programação diversificada, estrutura completa e opções para todas as idades, o Shopping Taboão reforça seu compromisso em oferecer experiências, diversão e momentos de convivência para toda a família durante o feriado”, afirma João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão.

Os fãs de futebol ainda podem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um telão instalado na Praça de Alimentação, que exibe as partidas em tempo real, sem áudio, permitindo que os clientes assistam aos confrontos enquanto aproveitam as opções gastronômicas do shopping.

“Além das compras e da gastronomia, o Shopping Taboão oferece experiências que tornam o passeio ainda mais completo. A troca de figurinhas e a transmissão dos jogos da Copa reforçam o empreendimento como um ponto de encontro para as famílias e para os apaixonados por futebol”, afirma João Almeida, gerente de Marketing do Shopping Taboão.

Shopping Taboão

Endereço: Av. Taboão da Serra, 2643 – Centro- Taboão da Serra – SP

Mais informações: www.shoppingtaboao.com.br ou @shoppingtaboao

Central de Atendimento: (11) 3164-7830