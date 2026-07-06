Homem é baleado durante discussão familiar e polícia apreende cinco espingardas em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi baleado no pé durante uma discussão familiar e cinco espingardas sem numeração aparente foram apreendidas pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (6), em Taboão da Serra. Dois homens foram presos em flagrante e o autor do disparo segue foragido.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Comando Força Patrulha foram acionadas pelo COPOM após a denúncia de disparo de arma de fogo.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais localizaram um veículo com as características repassadas e realizaram a abordagem.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma bolsa contendo cinco espingardas sem identificação, munições de diversos calibres, estojos e materiais utilizados para fabricação e recarga artesanal de munições.

Enquanto uma equipe realizava a abordagem, outros policiais conversaram com testemunhas. Conforme o relato, o suspeito se desentendeu com um familiar, pegou uma das espingardas que estava na residência e efetuou um disparo, atingindo a vítima no pé. Logo após o crime, ele fugiu em uma motocicleta vermelha antes da chegada da PM.

A vítima, apontada pela polícia como proprietária das armas apreendidas, foi ao Pronto-Socorro Akira Tada por meios próprios, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob escolta policial.

Os ocupantes do veículo abordado e uma familiar do suspeito foram levados ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Após a análise do caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante de dois homens. O suspeito de efetuar o disparo foi identificado, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.

Ao todo, a polícia apreendeu cinco espingardas sem numeração aparente, munições de calibres .44, .32 e .36, estojos de munição e diversos insumos para fabricação e recarga artesanal.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para localizar o autor do disparo e esclarecer a origem do armamento apreendido. A ocorrência segue em andamento.