3ª edição do Conisud Revela Sudoeste acontece dia 12 de setembro em Itapecerica da Serra; veja os participantes de Taboão e Embu

Por Samara matos, na redação

Taboão da Serra e Embu das Artes estarão representadas na 3ª edição do Conisud Revela Sudoeste, que acontece no sábado, 12 de setembro, das 9h às 19h, no Parque do Povo, em Itapecerica da Serra. Com entrada gratuita, o evento reunirá artistas, artesãos e empreendedores para apresentar ao público a produção cultural, a gastronomia e os atrativos turísticos da região.

A programação inclui exposição de peças artesanais, apresentações musicais e participação de produtores locais. Entre os representantes de Taboão estão a Orquestra de Violeiros, a Cervejaria 7Grão e artesãos que trabalham com argila, galhos naturais e materiais sustentáveis. Embu levará ceramistas, escultores, artistas de pintura naif e grupos culturais.

Promovido pelo Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste (Conisud), o encontro terá a participação de nove municípios. Além de Taboão, Embu e Itapecerica, integram o evento Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna.

Quem representa Taboão da Serra

Na área de arte e artesanato, Everaldo Calmon Barreto apresentará trabalhos de modelagem em argila e reaproveitamento de materiais. José Roberto Crispim dos Santos, conhecido como Roberto Maranata, participará com esculturas de pássaros da fauna brasileira produzidas artesanalmente em galhos naturais.

Roberta Rossi Oliveira Palermo, da Alma de Gaia, levará peças com acabamento manual, feitas predominantemente com matérias-primas sustentáveis.

A Orquestra de Violeiros de Taboão da Serra, representada por Étis dos Anjos, integra as manifestações culturais e artísticas. Na gastronomia, Mauro Rodrigues Pedroso participará com a Cervejaria 7Grão e suas cervejas artesanais.

Artistas e grupos de Embu das Artes

Embu das Artes contará com nove participantes na área de artes visuais e artesanato. As ceramistas Claudia Bergel e Cléa Santos estarão ao lado do escultor Claudio Muniz e da artesã Lindaurea Freitas.

A pintura naif será representada por Ana Pinho, Meire Lopes, Monica Alvarenga e Renata Barros. Wilson Roberto Araújo levará trabalhos de forjaria artística. Na gastronomia, o representante será Kenon Ferreira.

A programação artístico-musical de Embu inclui a Banda Musical Municipal, o Jongo Embu das Artes, Ayàs – Xirê das IYabas e o Grupo Reverberando. A participação da cidade tem apoio das secretarias municipais de Turismo e Cultura.

Cultura e turismo regional

O Conisud Revela Sudoeste busca aproximar moradores e visitantes das manifestações culturais e das oportunidades turísticas dos municípios participantes. O encontro também abre espaço para que artesãos, artistas e empreendedores apresentem seus trabalhos a públicos de outras cidades.

O Parque do Povo fica no Jardim das Palmeiras, em Itapecerica da Serra, com acesso pela Rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, na entrada do Hotel Del Verde.

Serviço

3ª edição do Conisud Revela Sudoeste

Data: 12 de setembro, sábado

Horário: das 9h às 19h

Local: Parque do Povo

Endereço: Rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, 500, Jardim das Palmeiras, Itapecerica da Serra

Referência: entrada do Hotel Del Verde

Entrada: gratuita