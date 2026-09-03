Embu das Artes abre seleção com oito vagas para sepultador e salário de R$ 2.085,58

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para um processo seletivo com oito vagas de sepultador, além de formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 2.085,58 para uma jornada de 40 horas semanais. A oportunidade exige ensino fundamental.

Os interessados podem se inscrever até as 16h de 11 de setembro, exclusivamente pela página do processo seletivo no site do Inepam, responsável pela organização. A taxa de participação é de R$ 31,91.

A seleção é regulamentada pelo Edital nº 007/2026-SMG. Além das oito vagas previstas, o cadastro reserva poderá ser utilizado para novas convocações durante a validade do processo, conforme a necessidade da administração municipal.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou integrantes de famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa, desde que atendam às condições estabelecidas no edital.

O prazo para encaminhar ou entregar presencialmente a documentação necessária vai até 3 de setembro. Os candidatos devem consultar no documento as orientações sobre os comprovantes exigidos e a forma de apresentação do pedido.

A avaliação será feita por meio de uma prova prática, prevista para 11 de outubro. A etapa terá caráter eliminatório e classificatório, ou seja, poderá excluir candidatos que não atingirem os critérios exigidos e determinará a ordem de classificação.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

O edital completo está disponível na página oficial da seleção, na seção “Arquivos Disponíveis”, com o título “Edital Processo Seletivo nº 007/2026 – SMG”.

Serviço

Cargo: sepultador

Vagas: oito e cadastro reserva

Escolaridade: ensino fundamental

Remuneração: R$ 2.085,58

Jornada: 40 horas semanais

Inscrições: até as 16h de 11 de setembro

Taxa: R$ 31,91

Pedido de isenção: até 3 de setembro

Prova prática: prevista para 11 de outubro

Inscrições e edital: acesse o site do Inepam