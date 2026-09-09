3ª edição do Conisud Revela Sudoeste é adiada devido à previsão de chuva em Itapecerica da Serra

A 3ª edição do Conisud Revela Sudoeste, que seria realizada neste sábado (12), em Itapecerica da Serra, foi adiada devido às condições climáticas e à previsão de chuva para o fim de semana.

Segundo a organização, a decisão foi tomada para garantir a segurança do público, dos expositores e das equipes envolvidas no evento. A nova data ainda não foi definida e será divulgada posteriormente.

O Conisud Revela Sudoeste estava programado para acontecer no Parque do Povo, com entrada gratuita. O evento reuniria atrações culturais, gastronomia, artesanato e representantes dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud), incluindo Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

A organização informou que conta com a compreensão do público e destacou que o adiamento busca assegurar que a terceira edição seja realizada com segurança e tenha sucesso de público, promoção e geração de renda.

Quem pretendia participar deve acompanhar os canais oficiais das prefeituras e do Conisud para conferir a divulgação da nova data.