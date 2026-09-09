Defesa Civil alerta para chuva forte em Taboão da Serra e região entre quarta (9) e quinta-feira (10)

Direto da redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva moderada a forte nesta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A previsão inclui Taboão da Serra, Embu das Artes e outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

As pancadas de chuva podem ser acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo. Segundo a Defesa Civil, as condições aumentam o risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

Na capital paulista, a previsão indica chuva durante a tarde e a noite desta quarta-feira. Para quinta, são esperados períodos de chuva pela manhã e temporais entre a tarde e a noite. As temperaturas devem permanecer entre 14°C e 21°C, conforme o painel meteorológico da Defesa Civil.

Cuidados durante a chuva

A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem ruas alagadas e não tentem atravessar áreas inundadas, seja a pé ou de carro. A força da água pode arrastar pessoas e veículos, além de esconder buracos e outros obstáculos.

Durante as tempestades, também é importante manter distância de árvores, postes, muros, placas e estruturas metálicas. Motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância dos demais veículos e procurar um local seguro caso a visibilidade fique comprometida.

Moradores de áreas próximas a encostas devem observar sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores ou postes e surgimento de água barrenta. Nesses casos, é necessário deixar o imóvel e acionar imediatamente as autoridades.

Em caso de emergência, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou para a Defesa Civil pelo 199.