Desempregados podem usar trens e metrô gratuitamente por até 90 dias em São Paulo; entenda como funciona

Direto da redação

Quem está desempregado e busca uma nova oportunidade de trabalho pode solicitar viagens gratuitas nos trens da CPTM e no Metrô de São Paulo por até 90 dias. O benefício é concedido por meio do Cartão do Trabalhador Desempregado.

Podem solicitar o cartão os trabalhadores que estejam sem emprego registrado há mais de 30 dias e menos de 180 dias. O pedido deve ser feito pela internet, com o preenchimento de um formulário e o envio da documentação necessária.

O benefício também atende moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e demais cidades da Região Metropolitana que utilizam o transporte sobre trilhos para participar de entrevistas, processos seletivos ou procurar emprego.

Como solicitar

Para fazer o pedido, o trabalhador deve acessar a página do Cartão do Trabalhador Desempregado e preencher o formulário indicado.

No cadastro, será necessário informar um endereço para entrega e enviar os seguintes documentos:

RG ou outro documento oficial com foto;

CPF;

Carteira de Trabalho;

rescisão do último contrato de trabalho ou ata judicial;

extrato de contribuição do INSS (CNIS) atualizado.

Os arquivos devem estar completos e legíveis. Documentos incorretos ou incompletos podem provocar a recusa da solicitação.

O extrato do CNIS pode ser obtido pelo site ou aplicativo Meu INSS. Após fazer o login com a conta Gov.br, basta procurar a opção “Extrato de Contribuição” e baixar o documento de “Vínculos e Contribuições”.

Cartão é entregue gratuitamente

Após a análise, o trabalhador receberá a resposta pelo telefone ou e-mail informado no cadastro. Se o pedido for aprovado, o cartão será enviado gratuitamente ao endereço indicado em até dez dias úteis.

O benefício tem validade de 90 dias, sem possibilidade de renovação, e pode ser usado exclusivamente nos trens da CPTM e no Metrô.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3888-2200. A CPTM também atende pelo 0800 055 0121 e pelo WhatsApp (11) 99767-7030.