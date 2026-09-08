Vestibulinho das Etecs de Taboão da Serra e Embu das Artes abre inscrições para 640 vagas

Direto da redação

As Etecs de Taboão da Serra e Embu das Artes estão com inscrições abertas para o Vestibulinho do primeiro semestre de 2027. Juntas, as duas unidades oferecem 640 vagas em cursos técnicos gratuitos e no Ensino Médio integrado à formação profissional.

As inscrições devem ser realizadas até as 20h do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site oficial do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50.

Na Etec de Taboão da Serra, são oferecidas 160 vagas distribuídas entre três formações. O Ensino Médio integrado ao curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas, em período integral, concentra 80 oportunidades.

A unidade também disponibiliza 40 vagas para o Ensino Médio com habilitação técnica em Automação Industrial e outras 40 para Informática. Essas duas formações serão ministradas no período noturno.

A Etec de Taboão da Serra está localizada na Praça Miguel Ortega, no Parque Assunção. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 4245-2600 ou no site da unidade.

Em Embu das Artes, são 480 vagas distribuídas entre 12 turmas. Para quem busca somente a formação técnica, as opções são Administração, Comércio Exterior, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica e Logística, com aulas à noite, além de Informática no período da tarde. Cada turma possui 40 vagas.

A unidade também oferece Ensino Médio integrado aos cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Informática e Redes de Computadores.

Administração será oferecida nos períodos da manhã e da tarde. Automação Industrial e Informática terão aulas à tarde, enquanto Redes de Computadores será realizado pela manhã. O Ensino Médio integrado a Desenvolvimento de Sistemas terá aulas no período noturno. Cada uma dessas turmas disponibiliza 40 vagas.

A Etec de Embu das Artes fica no Parque Industrial Ramos de Freitas. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (11) 4785-4900 ou no site da escola.

Apesar de os cursos serem gratuitos, o candidato precisa pagar a taxa de R$ 50 para participar do processo seletivo. O Centro Paula Souza alerta que as inscrições e os pagamentos devem ser feitos somente no endereço oficial do Vestibulinho, já que páginas falsas utilizando o nome das Etecs estão circulando na internet.

Candidatos com deficiência ou que necessitem de atendimento diferenciado têm até 30 de setembro para fazer a solicitação prevista no processo seletivo.

Os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro. O exame será aplicado no dia 6 de dezembro, às 13h30, e os gabaritos oficiais estarão disponíveis a partir de 9 de dezembro.

A classificação geral dos cursos será publicada em 11 de janeiro de 2027. O cronograma completo pode ser consultado na página oficial do Vestibulinho.