Desfile de 7 de Setembro reúne escolas e bandas em Taboão da Serra com o tema “Raízes para o Futuro”

Por Samara Matos, no Jardim São Slavador

Taboão da Serra celebrou a Independência do Brasil com um desfile cívico realizado na segunda-feira (7), na Rua Antonio de Oliveira Salazar, no Jardim São Salvador. A programação reuniu alunos da rede municipal, servidores, representantes de diferentes secretarias e bandas convidadas.

Com o tema “Raízes para o Futuro: Educação, Esporte e Cultura”, o desfile apresentou trabalhos relacionados à primeira infância, às manifestações culturais, à inclusão pelo esporte, à segurança no trânsito e à preservação do meio ambiente.

As atividades desenvolvidas pelas escolas foram levadas para a avenida por meio de apresentações, fantasias e trabalhos realizados pelos estudantes. O público também acompanhou a passagem de bandas de outros municípios paulistas.

Para o prefeito Engenheiro Daniel, a presença das famílias e dos estudantes, mesmo diante do frio, demonstrou a importância do evento para a cidade.

“Eu achei que, com esse frio, o movimento seria mais tranquilo, mas aconteceu o contrário. As crianças estavam felizes e queriam desfilar. Deu tudo certo e fiquei muito feliz”, afirmou.

Daniel também destacou a participação das secretarias municipais, que apresentaram serviços e ações desenvolvidos em Taboão da Serra. Entre os trabalhos mencionados pelo prefeito estão as operações da Guarda Civil Municipal contra a perturbação do sossego e a oferta de cursos profissionalizantes.

“O desfile mostrou não apenas o trabalho das escolas, mas também o que cada secretaria tem feito pela cidade. A população pode esperar do nosso governo muito trabalho e comprometimento”, declarou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos do Leme, ressaltou que o desfile faz parte da história de Taboão da Serra e avaliou positivamente a edição deste ano.

“É uma emoção ver as escolas e temas importantes, como trânsito, meio ambiente e o desenvolvimento de cada criança. Quem nasceu ou vive há muito tempo na cidade sabe que o desfile é uma tradição. No geral, foi muito positivo para Taboão da Serra”, disse.

Segundo Carlinhos do Leme, o caráter educativo das apresentações também contribui para aproximar as crianças de assuntos relacionados à cidadania.

“A educação para o trânsito e para o meio ambiente precisa começar desde cedo. Cada ano traz um desfile diferente e inovador, abordando temas importantes para a formação das crianças”, completou.

O secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, explicou que o tema foi desenvolvido nas escolas de forma integrada com as áreas da cultura e do esporte.

“A educação, a cultura e o esporte estão ligados. Já trabalhamos esses temas nas escolas e ampliamos esse trabalho para o desfile. A integração ficou muito bonita e estamos felizes com o resultado”, afirmou.

A participação das bandas convidadas também faz parte da proposta de estimular o interesse dos estudantes pela música. De acordo com Luciano Corrêa, a Prefeitura trabalha em um projeto para retomar as bandas escolares na rede municipal.

“Já temos instrumentos para duas bandas em duas escolas. A ideia é retomar esse trabalho, porque Taboão da Serra já teve essa tradição. Trazer bandas de outras cidades também serve de inspiração para que os nossos alunos tenham vontade de aprender a tocar”, explicou.

O projeto deverá ser desenvolvido em parceria entre as secretarias de Educação e Cultura. A expectativa é que, futuramente, bandas formadas por alunos da própria rede municipal participem do Desfile de 7 de Setembro.

O prefeito também informou que a administração pretende buscar recursos para ampliar a estrutura das próximas edições. Entre as melhorias avaliadas está a retomada das arquibancadas, utilizadas no desfile de 2025, para oferecer mais conforto ao público.