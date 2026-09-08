Semana será de chuva em Taboão da Serra e temperatura sobe para 27°C na sexta-feira (11)

Direto da redação

Taboão da Serra terá uma semana marcada por aumento das temperaturas, pancadas de chuva e possibilidade de temporal. Entre esta terça-feira (8) e sexta-feira (11), os termômetros devem variar de 12°C a 27°C.

Nesta terça-feira, o dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e sem previsão de chuva. A temperatura fica entre 12°C e 19°C, enquanto a sensação térmica pode chegar aos 11°C.

O tempo muda na quarta-feira (9). A previsão indica sol entre nuvens, pancadas rápidas de chuva e possibilidade de trovoadas durante o dia e à noite. A mínima será de 14°C e a máxima poderá alcançar 22°C. O volume estimado de chuva é de 8,4 milímetros, com 90% de probabilidade.

A quinta-feira (10) deverá concentrar o maior volume de chuva do período. O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam e as pancadas devem ocorrer entre o fim da manhã e a tarde. Para a noite, há previsão de temporal. As temperaturas ficam entre 17°C e 23°C, com volume estimado de 24,5 milímetros e 93% de chance de chuva.

Na sexta-feira (11), Taboão da Serra terá o dia mais quente da semana. Os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C. Apesar da elevação da temperatura, ainda há previsão de pancadas rápidas de chuva e trovoadas durante o dia e à noite. O volume previsto é de 14,7 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para tempestade na quarta-feira. O aviso aponta possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo, além de riscos de alagamentos, interrupção de energia e queda de galhos.

Como a previsão pode sofrer alterações, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo da semana.