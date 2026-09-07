PM é preso suspeito de matar esposa em Embu das Artes

Direto da Redação

O policial militar Vinícius Costa Silva, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (7), suspeito de envolvimento na morte da esposa, Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, em Embu das Artes. A jovem foi encontrada com um tiro na cabeça no banheiro da residência do casal, no domingo (6).

Segundo o UOL, o policial afirmou que Larissa teria tirado a própria vida com uma arma dele. A família contesta a versão e informou que a jovem havia decidido terminar o relacionamento e pretendia deixar a casa com o filho de dois anos.

A arma foi encontrada junto ao corpo. Conforme a CNN Brasil, também foram apreendidos um coldre, carregador, munições e um estojo de munição deflagrado. Exames periciais, incluindo análises balísticas e das mãos da vítima e do marido, foram solicitados.

O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e continua sob investigação. A defesa do policial nega envolvimento no crime e afirma que os laudos deverão comprovar sua inocência.