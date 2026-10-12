Jovem é morta com tiro na cabeça em Taboão da Serra; companheiro é procurado pela polícia

Direto da redação / Foto reprodução G1

Ana Clara Soares de Oliveira, de 19 anos, foi morta com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (12), no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra. O companheiro, de 22 anos, é procurado pela polícia como suspeito do crime.

De acordo com reportagem do R7, a jovem foi morta dentro de uma residência, e o suspeito fugiu após o disparo. Equipes policiais realizaram buscas na região, com apoio de helicópteros.

O crime aconteceu na casa de um amigo do casal, na Rua Itu. A testemunha relatou que os três bebiam juntos quando precisou sair, deixando Ana Clara e o companheiro no imóvel.

Ao retornar, o amigo encontrou o suspeito na porta da residência. Conforme o relato, ele afirmou que havia matado a jovem e fugiu em uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Ana Clara não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O suspeito também teria ligado e enviado mensagens à mãe relatando o crime e pedindo ajuda para fugir. A polícia investiga as circunstâncias e a motivação da morte.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como feminicídio no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A perícia foi realizada na residência, e o celular da vítima foi apreendido para auxiliar na investigação. Policiais civis realizam diligências para localizar o suspeito.

No posicionamento da pasta, o investigado foi identificado como ex-companheiro de Ana Clara. Não foram divulgadas informações sobre registros anteriores de violência doméstica ou medidas protetivas envolvendo os dois.

O sepultamento de Ana Clara será realizado nesta terça-feira (13), no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.