Rodízio de veículos está suspenso em São Paulo nesta segunda-feira (12)

Direta da redação

O rodízio municipal de veículos está suspenso na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. A medida também beneficia motoristas de Taboão da Serra e região que precisam circular pela capital paulista.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), também estão suspensos o rodízio de caminhões e as restrições da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). As faixas exclusivas de ônibus estão liberadas para a circulação dos demais veículos.

As regras habituais do rodízio voltam a valer na terça-feira (13). As ciclofaixas de lazer, ativadas no domingo (11), também funcionam nesta segunda-feira.

Zona Azul

O estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul, funciona conforme a sinalização de cada local. Os motoristas devem consultar as placas para verificar os horários e a necessidade de pagamento.

A orientação vale para a Rua da Cantareira, em frente ao Mercado Municipal; o entorno dos parques Ibirapuera, das Bicicletas, Água Branca, Aclimação e Piqueri; a Praça Charles Miller, no Pacaembu; e o entorno do Museu do Ipiranga.

Informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações e remoções podem ser obtidas pelo telefone 156.