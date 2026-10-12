Taboão da Serra terá semana com chuva e temperaturas entre 17°C e 27°C

Direto da redação

Taboão da Serra terá uma semana com previsão de chuva todos os dias, entre esta segunda-feira (12) e sexta-feira (16). Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar de 17°C a 27°C no período. O maior volume de chuva está previsto para quinta-feira (15), com 56,8 milímetros.

Nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, o sol aparece entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17°C e a máxima, de 24°C. A possibilidade de chuva é de 87%, com volume estimado em 10 milímetros.

A umidade do ar varia de 72% a 98%. Os ventos sopram de leste-sudeste a 5 km/h, com rajadas que podem chegar a 30 km/h.

Na terça-feira (13), a temperatura sobe e pode alcançar 27°C, com mínima de 17°C. A previsão indica sol, pancadas de chuva e trovoadas, com acumulado de 4,4 milímetros.

Na quarta-feira (14), a mínima será de 19°C e a máxima, de 27°C. O volume de chuva previsto aumenta para 19,2 milímetros, com possibilidade de trovoadas.

A quinta-feira (15) deve concentrar a maior quantidade de chuva da semana: 56,8 milímetros. Também há previsão de trovoadas, e as temperaturas ficam entre 19°C e 24°C.

Na sexta-feira (16), o sol volta a aparecer, mas ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros devem marcar entre 17°C e 24°C, com volume estimado em 10,8 milímetros de chuva.