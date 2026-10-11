Bilhete de Taboão da Serra ganha R$ 20,5 mil na Loteria Federal

Direto da redação

Um bilhete vendido em Taboão da Serra ganhou R$ 20.503 no concurso 6108 da Loteria Federal, realizado neste domingo (11). O número 011501 foi contemplado com o quinto prêmio.

O bilhete premiado está vinculado à unidade Taboão da Serra Loteria. A identidade do comprador não foi informada.

O valor corresponde ao bilhete inteiro. Quem adquiriu frações recebe a premiação proporcional à quantidade comprada.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. O primeiro prêmio, de R$ 500 mil, saiu para um bilhete vendido em Itatiba, no interior paulista. Os outros prêmios principais saíram para João Pessoa (PB), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).