Prefeitura de Taboão da Serra entrega kits pedagógicos para professores do GAPEs

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou kits pedagógicos aos professores do Grupo de Apoio Pedagógico Especializado (GAPEs), que atende alunos do 1º ao 5º ano com dificuldades de aprendizagem e alfabetização. A entrega ocorreu no dia 29 de setembro, no Centro de Formação Tula Pilar, e os materiais já estão sendo utilizados nas escolas municipais.

Os kits incluem jogos educativos e materiais de apoio destinados a auxiliar os professores nas atividades pedagógicas e no desenvolvimento das habilidades de aprendizagem dos estudantes.

O programa GAPEs atende alunos com dificuldades relacionadas à dislexia, discalculia, transtornos de fala, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e outros atrasos significativos no processo de escolarização.

O acompanhamento utiliza estratégias baseadas na Psicologia e na Psicopedagogia, buscando auxiliar na alfabetização e fortalecer o vínculo dos estudantes com a aprendizagem.

Segundo o secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, a aquisição dos materiais atendeu a uma solicitação dos próprios professores, que identificaram a necessidade de novos recursos para o atendimento dos alunos.

“Todos conhecem de perto os desafios e as necessidades dos nossos alunos e buscaram novas ferramentas para fortalecer o trabalho em sala de aula. A gente conseguiu atender esses pedidos com rapidez e hoje estão recebendo para que possam levar para as escolas e usufruir com os nossos alunos”, afirmou.

A professora Monique Galvão, da EMEB Professor Francisco Ferreira Paes, destacou a importância dos materiais para o acompanhamento dos estudantes que necessitam de apoio complementar.

“Os alunos do GAPEs são crianças que têm dificuldades de aprendizagem, que passam por um processo que precisam de um auxílio complementar. E é justamente isso que vem favorecer os nossos estudantes, porque nós conseguimos fazer em sala de aula com novos recursos para facilitar a aprendizagem de cada criança”, explicou.

Na EMEB Antônio Fenólio, a professora Débora Fernandes ressaltou que os materiais poderão contribuir para melhorar a interação entre professores e alunos.

“Estou muito feliz e muito grata por ter recebido esses recursos porque eles vão facilitar muito a nossa comunicação, a nossa interação junto aos nossos estudantes, para que eles possam entender e valorizar”, afirmou.

Orlando Nogueira de Lima, que integra a gestão do GAPEs ao lado dos professores Anderson Pires e Raquel Leite, destacou que os novos materiais também poderão auxiliar na avaliação e nas intervenções pedagógicas.

“Sem dúvida, vai contribuir muito com o processo, tanto avaliativo quanto interventivo. A partir de agora teremos mais recursos e mais possibilidades. Para nós foi um grande ganho”, declarou.

Os kits passam a integrar os recursos utilizados pelos professores do GAPEs no acompanhamento de estudantes que precisam de apoio especializado para avançar no processo de alfabetização e aprendizagem.