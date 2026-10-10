Tributo a Michael Jackson chega ao Cemur em Taboão da Serra no dia 22 de outubro

Por Samara Matos, na redação

O espetáculo “O Rei Ainda Vive”, tributo a Michael Jackson, será apresentado no Cemur, em Taboão da Serra, na quinta-feira, 22 de outubro, às 20h. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120, mais taxa de serviço, e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Express.

Protagonizado pelo artista Michael James, o show reúne performances inspiradas no Rei do Pop, com bailarinos, sete figurinos e vídeos do homenageado. A apresentação tem classificação livre e duração prevista de 100 minutos.

Segundo a produção, James começou a se dedicar ao estilo de Michael Jackson aos 14 anos. O espetáculo já passou pelo Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, e pelo Teatro Colinas, em São José dos Campos.

O pagamento dos ingressos pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, com parcelamento em até seis vezes e parcela mínima de R$ 20. Os valores estão sujeitos a alterações.

A organização informa que crianças a partir de dois anos pagam ingresso. Quem adquirir meia-entrada deverá apresentar documentação que comprove o direito ao benefício. Para acessar o evento, é necessário apresentar o ingresso eletrônico impresso e um documento com foto.

O Cemur fica na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bom Tempo, e possui acesso para pessoas com deficiência. Informações sobre a compra podem ser obtidas pelo telefone (11) 2771-0016.