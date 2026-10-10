Prefeitura de Taboão da Serra não terá expediente nesta segunda-feira (12); veja o que fecha no feriado

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra não terá expediente nesta segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, quando também é comemorado o Dia das Crianças. As repartições públicas municipais estarão fechadas, enquanto os serviços essenciais funcionarão normalmente em regime de plantão.

A suspensão do expediente segue o calendário administrativo previsto no Decreto Municipal nº 228/2025. Nesta sexta-feira (9), o atendimento ao público será realizado normalmente nas secretarias e demais órgãos municipais, já que não foi decretado ponto facultativo.

Durante o feriado, os prontos-socorros e serviços de urgência e emergência continuarão atendendo a população. A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil também manterão suas atividades.

Já as secretarias municipais e os prédios administrativos da Prefeitura permanecerão fechados na segunda-feira. O atendimento ao público será retomado na terça-feira (13).

As agências bancárias também não terão atendimento presencial durante o feriado nacional. Os clientes poderão utilizar os canais digitais e caixas eletrônicos para realizar operações disponíveis nesses serviços.

As unidades do Poupatempo também estarão fechadas na segunda-feira (12). Durante o período, os serviços digitais continuarão disponíveis pelos canais oficiais do programa.

Os moradores que precisam de atendimento presencial nas repartições municipais, bancos ou Poupatempo devem se programar para resolver suas pendências antes do feriado ou a partir de terça-feira (13).