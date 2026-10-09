TJSP absolve Ney Santos por unanimidade e reverte condenação por caso envolvendo arma

Da assessoria de imprensa

Por 3 votos a zero, o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu por unanimidade o ex-prefeito de Embu das Artes e deputado federal eleito.

O ex-prefeito de Embu das Artes e deputado federal eleito, Ney Santos (Republicanos), foi absolvido por unanimidade nesta quinta-feira (8), pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em processo relacionado à acusação de coautoria em crime envolvendo arma de fogo com numeração adulterada.

Entenda o caso

Em 2019, durante uma viagem para uma agenda oficial no município de Artur Nogueira, Ney Santos estava acompanhado de um motorista que portava uma arma de fogo com numeração adulterada.

Na ocasião, seu motorista oficial não pôde acompanhá-lo por estar participando de um compromisso pessoal. Por isso, outro profissional realizou o deslocamento.

Ney Santos acabou sendo acusado de coautoria no crime, embora a arma estivesse em poder do motorista.

Desde o início, o ex-prefeito sustentou que não tinha conhecimento da irregularidade da arma, afirmando que confiava que o profissional estivesse devidamente habilitado e com a documentação necessária para exercer a função.

Em novembro de 2025, Ney Santos havia sido condenado em primeira instância a três anos e nove meses de reclusão.

Entretanto, nesta quinta-feira (8), os três desembargadores votaram pela absolvição, revertendo a condenação anterior pelo placar de 3 votos a 0.

Segundo a defesa, com essa decisão, Ney Santos não possui mais nenhuma condenação judicial.

O resultado já foi proclamado, e a publicação do acórdão, com os fundamentos da absolvição, é aguardada para os próximos dias.