PM resgata vítima de sequestro em porta-malas e detém dois suspeitos em Embu das Artes

Direto da redação

Uma vítima de sequestro foi resgatada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (8), em Embu das Artes. Ela estava no porta-malas de um carro, com as mãos amarradas e ferimentos na cabeça. Dois suspeitos que estavam no veículo foram detidos.

Segundo a PM, policiais do 36º Batalhão receberam informações pelo rádio sobre um Chery Tiggo 7 Sport preto que poderia estar envolvido em um sequestro. As equipes intensificaram as buscas, localizaram o automóvel e realizaram a abordagem.

Durante a vistoria, os policiais encontraram a vítima no compartimento de bagagens. Aos agentes, ela relatou que havia sido agredida até perder a consciência e, posteriormente, sequestrada e ameaçada de morte.

Ainda conforme o relato da vítima à polícia, os suspeitos pretendiam levá-la a uma área de rio no Jardim Macedônia.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes. A vítima recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Jardim Vazame.

Não foram informados o estado de saúde da vítima nem a motivação do crime.