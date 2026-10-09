Linhas 4-Amarela e 5-Lilás terão intervalos maiores no feriado desta segunda-feira (12)

Direto da redação

As linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô de São Paulo terão intervalos maiores entre os trens nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Segundo a Motiva Trilhos, a circulação seguirá a programação de domingo, com equipes de atendimento e segurança mobilizadas nas estações.

Na Linha 4-Amarela, que liga a Luz à Vila Sônia e atende passageiros da região de Taboão da Serra, o intervalo médio entre os trens será de 5 minutos e 30 segundos. Já na Linha 5-Lilás, que conecta Capão Redondo à Chácara Klabin, o tempo médio de espera será de 6 minutos.

De acordo com a concessionária, as duas linhas contarão com trens reserva para reforçar a operação caso haja aumento na demanda de passageiros durante o feriado.

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela ViaMobilidade, também seguirão a programação de domingo, com intervalos médios de 10 minutos entre os trens. A empresa informou que poderão ocorrer alterações pontuais devido a manutenções preventivas programadas, ainda em fase de confirmação.

Durante todo o período de funcionamento, as estações terão agentes de atendimento e segurança disponíveis para orientar os passageiros e auxiliar na circulação.

A Motiva recomenda que os usuários planejem seus deslocamentos com antecedência e acompanhem os canais oficiais da concessionária para verificar possíveis alterações na operação durante o feriado.