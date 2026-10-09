CEU Campo Limpo terá horário especial no feriado de 12 de outubro

O CEU Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, estará aberto ao público na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, das 8h às 18h. No sábado (10) e no domingo (11), o funcionamento será das 8h às 20h. O horário especial vale para os 63 Centros Educacionais Unificados da capital.

Localizada na Avenida Carlos Lacerda, no Pirajussara, a unidade é uma opção de passeio para famílias do Campo Limpo e da região próxima a Taboão da Serra. Os CEUs reúnem espaços destinados à educação, cultura, esporte e lazer, mas a disponibilidade de cada ambiente durante o feriado depende da organização local.

A Prefeitura de São Paulo orienta os moradores a consultar a unidade antes da visita para verificar quais atividades e espaços estarão disponíveis. Até o momento, não foi localizada na agenda oficial uma programação específica do CEU Campo Limpo para 12 de outubro. Por isso, a abertura do equipamento não confirma a realização de shows, oficinas ou outras atrações nessa data.

Para utilizar as piscinas de forma recreativa, é necessário fazer um cadastro gratuito na unidade, apresentando documento oficial com foto, comprovante de residência e foto 3×4. Os horários das piscinas devem ser consultados diretamente no CEU e podem ser diferentes do horário geral de funcionamento.

A agenda oficial de outubro já inclui uma apresentação do Grupo Triii no CEU Campo Limpo em 29 de outubro, às 10h. Voltado ao público infantil, o espetáculo reúne música, histórias e brincadeiras, com classificação livre. Essa atividade acontece em outra data e não integra uma programação confirmada para o feriado.

Informações sobre o atendimento de 12 de outubro podem ser obtidas pelo telefone (11) 5843-4800 ou pela página oficial do CEU Campo Limpo.