Etec de Taboão da Serra abre 20 processos seletivos para professores; inscrições vão até 19 de outubro

Por Samara Matos, na redação

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Taboão da Serra está com inscrições abertas para 20 processos seletivos simplificados destinados à contratação de professores do Ensino Médio e Técnico. Os interessados têm até o dia 19 de outubro para se inscrever gratuitamente, pelo site oficial do Centro Paula Souza. Para localizar os editais, é necessário utilizar o código da unidade 293, correspondente à Etec de Taboão da Serra.

As oportunidades abrangem as áreas de Automação Industrial, Informática para Internet, Informática e disciplinas da Base Comum Curricular.

Na área de Automação Industrial, os processos seletivos contemplam Robótica, Servomecanismos e Servoacionamentos; Eletrônica Analógica e Acionamentos Eletroeletrônicos; Comandos, Instalações e Desenho Técnico Aplicados à Automação; Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos; Instrumentação Industrial; e Organização Industrial 4.0 e Técnicas de Manutenção.

Para as áreas de Informática e Informática para Internet, há seleções para Programação de Computadores I, Banco de Dados, Sistemas Web II, Usabilidade, Design de Interação e Acessibilidade Digital, além de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis I.

Também estão abertas inscrições para professores das disciplinas de Arte, História, Filosofia, Geografia, Biologia, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Química e Física.

Os processos seletivos são organizados pelo Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração das Escolas Técnicas Estaduais. Os requisitos de formação, critérios de avaliação e demais condições de participação estão disponíveis nos respectivos editais.

As inscrições começaram em 5 de outubro e seguem até o dia 19. Os candidatos devem consultar os editais antes de realizar a inscrição para verificar as exigências específicas de cada componente curricular.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4245-2600 ou pelo e-mail e293adm@cps.sp.gov.br.