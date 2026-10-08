Lula mantém liderança, mas Flávio Bolsonaro reduz distância em Taboão, Embu e Itapecerica

Direto da Redação | Fotos:

Comparação dos primeiros turnos de 2022 e 2026 mostra redução da vantagem do petista nas três cidades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra no primeiro turno das eleições de 2026, mas recebeu menos votos do que em 2022. Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro (PL) superou a votação conquistada por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), há quatro anos, diminuindo a distância para o petista nos três municípios.

Somadas as três cidades, Lula passou de 222.978 para 197.749 votos, redução de 25.229 votos, ou 11,31%. Já Flávio recebeu 160.915 votos, ante os 143.935 de Jair em 2022: crescimento de 16.980 votos, equivalente a 11,80%. Com esses movimentos, a vantagem do petista no conjunto dos municípios caiu de 79.043 para 36.834 votos.

Em Taboão da Serra, Lula recebeu 79.435 votos em 2026, contra 90.000 em 2022. Foram 10.565 votos a menos, queda de 11,74%. Sua participação nos votos válidos recuou de 53,37% para 49,63%, diferença de 3,74 pontos percentuais. Flávio, por sua vez, conquistou 62.653 votos, superando os 57.614 de Jair em 5.039 votos, ou 8,75%. O percentual do candidato do PL passou de 34,16% para 39,15%. A vantagem de Lula diminuiu de 32.386 para 16.782 votos.

Em Embu das Artes, Lula passou de 83.277 para 73.774 votos, redução de 9.503, equivalente a 11,41%. O percentual caiu de 53,90% para 49,07%, recuo de 4,83 pontos percentuais. Flávio obteve 61.194 votos, ante 53.933 de Jair: aumento de 7.261 votos, ou 13,46%. Sua participação chegou a 40,70%, contra 34,91% do pai. Embu registrou o maior crescimento absoluto da votação do candidato do PL e a maior queda de Lula em pontos percentuais. A distância entre os dois lados caiu de 29.344 para 12.580 votos.

Já em Itapecerica da Serra, Lula recebeu 44.540 votos, contra 49.701 em 2022, queda de 5.161 votos, ou 10,38%. Seu percentual passou de 53,84% para 49,04%. Flávio alcançou 37.068 votos, superando os 32.388 de Jair em 4.680 votos. O crescimento de 14,45% foi o maior, em termos relativos, entre as três cidades. A participação nos votos válidos subiu de 35,08% para 40,81%, enquanto a vantagem petista caiu de 17.313 para 7.472 votos.

Embora permaneça como o mais votado nos três municípios, Lula deixou de superar 50% dos votos válidos em cada cidade. A comparação mostra uma disputa mais próxima entre o petista e o candidato do PL, mas não permite afirmar que os votos perdidos por Lula migraram diretamente para Flávio. O levantamento considera exclusivamente os primeiros turnos e compara candidaturas distintas de Jair e Flávio Bolsonaro.