Unidades do Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes terão almoço especial de Dia das Crianças nesta sexta-feira (9)

Direto da redação

As unidades do Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes terão um almoço especial em comemoração ao Dia das Crianças nesta sexta-feira (9). A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo antecipa a celebração de 12 de outubro e oferece um cardápio diferenciado pelo valor de R$ 1.

Nos dois municípios, o almoço especial de Dia das Crianças terá cupim ao molho de laranja, macarrão colorido, arroz com ervilha, feijão carioca e salada verde. Para a sobremesa, será servida bala de goma.

Segundo o Governo de São Paulo, a iniciativa busca celebrar a data com refeições que agradam ao público infantil e também despertam lembranças afetivas nos adultos.

O almoço será servido a partir das 10h30 para o público preferencial e das 11h para o público em geral, mantendo o preço popular de R$ 1 por refeição.

Além de Taboão da Serra e Embu das Artes, outras unidades do Bom Prato no estado também participarão da comemoração, com pratos como frango à parmegiana, bife à milanesa, nhoque e sobremesas como pudim, brigadeirão e sorvete.

O Bom Prato é um programa do Governo do Estado de São Paulo que oferece refeições subsidiadas, com foco no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.