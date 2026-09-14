Acidente deixa carro inclinado sobre canteiro e bloqueia faixa na Avenida Taboão da Serra

Direto da redação

Um acidente de trânsito bloqueou uma das faixas da Avenida Taboão da Serra, no sentido Embu das Artes, na tarde desta segunda-feira (14). A ocorrência mobilizou agentes de trânsito e equipes de apoio.

Segundo informações divulgadas pelos Agentes de Trânsito de Taboão da Serra, o acidente aconteceu próximo à Sercom e não deixou vítimas.

Imagens do local mostram um veículo parcialmente sobre o canteiro, além de destroços espalhados pela via. Uma das faixas precisou ser bloqueada para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança dos motoristas que passam pelo trecho.

O bloqueio provoca lentidão no sentido Embu das Artes. A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade e tenham atenção ao passar pelo local.