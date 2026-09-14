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Acidente deixa carro inclinado sobre canteiro e bloqueia faixa na Avenida Taboão da Serra

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Direto da redação 

Um acidente de trânsito bloqueou uma das faixas da Avenida Taboão da Serra, no sentido Embu das Artes, na tarde desta segunda-feira (14). A ocorrência mobilizou agentes de trânsito e equipes de apoio.

Segundo informações divulgadas pelos Agentes de Trânsito de Taboão da Serra, o acidente aconteceu próximo à Sercom e não deixou vítimas.

Imagens do local mostram um veículo parcialmente sobre o canteiro, além de destroços espalhados pela via. Uma das faixas precisou ser bloqueada para o atendimento da ocorrência e para garantir a segurança dos motoristas que passam pelo trecho.

O bloqueio provoca lentidão no sentido Embu das Artes. A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade e tenham atenção ao passar pelo local.

  • Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

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