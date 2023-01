Acidente entre carro e ônibus deixa uma pessoa ferida na região do Pirajuçara

Direto da redação / Foto: Agentes de Trânsito Taboão da Serra

Um acidente na manhã desta segunda-feira (16) envolvendo ônibus e carro deixou pelo menos uma pessoa ferida na região do Pirajuçara, em frente ao Poupatempo.

Os detalhes do ocorrido não foram informados. Mas imagens mostram que um veículo colidiu com um ônibus que faz o transporte intermunicipal e tombou na Estrada Kizaemon Takeuti com a Rua Antônio de Oliveira Salazar.

O local está sendo preservado por agentes de trânsito para perícia policial. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.