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Prefeito Ramon Corsini e Ministério da Saúde assinam ordem de serviço para início da construção da Policlínica em Itapecerica da Serra

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Por Allan dos Reis, na sede da Prefeitura

Em cerimônia realizada na Prefeitura de Itapecerica da Serra neste 1º de Maio, Governo Federal e o prefeito Ramon Corsini assinaram a ordem de serviço para construção da primeira policlínica na região para atender pacientes que necessitam de especialistas, em diversas áreas. A obra deve ficar pronta, incluindo a compra de equipamentos, em 2027.

“Essa unidade de saúde especializada tem investimento de R$ 30 milhões, contempla a construção e todos os equipamentos para atendimento da população. A Prefeitura está liberada para construção da obra. É uma unidade que vai atender Itapecerica e a região. Terá a capacidade de mais de 150 atendimentos por dia e terá também o teleatendimento”, diz Adriano Massuda, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, que reúne ações voltadas à ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias no SUS, com o objetivo de reduzir o tempo de espera por atendimento.

“É um dia de gratidão e muita alegria. No Estado de São Paulo são 12 policlínicas e fomos os escolhidos com todo cuidado pelo Ministério da Saúde. E com isso, a saúde da população de Itapecerica da Serra vai ter um avanço muito grande depois de uma obra como esta. […] A policlínica vai atender quase todas as especialidades e a gente vai acertar todo ciclo de atendimento da saúde para a gente ter diagnóstico e tratamento da nossa população com dignidade”, afirma o prefeito Ramon Corsini.

Já o vice-prefeito Allan Dias destacou o fato de iniciar maio, mês de aniversário de Itapecerica da Serra, com essa boa notícia. E promete fazer “entregas todos os dias” para a população.

A cerimônia teve a presença dos deputados federais Carlos Zarattini e Ribamar Silva, do estadual Antonio Donato, vereadores e outras lideranças políticas.

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