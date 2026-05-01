Prefeito Ramon Corsini e Ministério da Saúde assinam ordem de serviço para início da construção da Policlínica em Itapecerica da Serra

Por Allan dos Reis, na sede da Prefeitura

Em cerimônia realizada na Prefeitura de Itapecerica da Serra neste 1º de Maio, Governo Federal e o prefeito Ramon Corsini assinaram a ordem de serviço para construção da primeira policlínica na região para atender pacientes que necessitam de especialistas, em diversas áreas. A obra deve ficar pronta, incluindo a compra de equipamentos, em 2027.

“Essa unidade de saúde especializada tem investimento de R$ 30 milhões, contempla a construção e todos os equipamentos para atendimento da população. A Prefeitura está liberada para construção da obra. É uma unidade que vai atender Itapecerica e a região. Terá a capacidade de mais de 150 atendimentos por dia e terá também o teleatendimento”, diz Adriano Massuda, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, que reúne ações voltadas à ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias no SUS, com o objetivo de reduzir o tempo de espera por atendimento.

“É um dia de gratidão e muita alegria. No Estado de São Paulo são 12 policlínicas e fomos os escolhidos com todo cuidado pelo Ministério da Saúde. E com isso, a saúde da população de Itapecerica da Serra vai ter um avanço muito grande depois de uma obra como esta. […] A policlínica vai atender quase todas as especialidades e a gente vai acertar todo ciclo de atendimento da saúde para a gente ter diagnóstico e tratamento da nossa população com dignidade”, afirma o prefeito Ramon Corsini.

Já o vice-prefeito Allan Dias destacou o fato de iniciar maio, mês de aniversário de Itapecerica da Serra, com essa boa notícia. E promete fazer “entregas todos os dias” para a população.

A cerimônia teve a presença dos deputados federais Carlos Zarattini e Ribamar Silva, do estadual Antonio Donato, vereadores e outras lideranças políticas.