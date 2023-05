Acidente interdita pistas da Rodovia Régis Bittencourt nesta quarta (24)

Direto da redação

Um acidente de trânsito bloqueou pistas da Rodovia Régis Bittencourt no sentido de Curitiba, na manhã desta quarta-feira, 24 de maio. Um motociclista ficou ferido, o acidente envolveu dois carros.

Segundo primeiras informações, a vítima caiu após bater nos veículos e foi socorrida rapidamente.

Segundo informações da Viação Miracatiba, que atua na região, a ocorrência foi na altura do Km 276, em Taboão da Serra, afetando o operacional das linhas 032, 033 e 511 Por volta das 8h55, o Waze apontava que os veículos trafegavam no trecho com velocidades médias de 6 km/h: