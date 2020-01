Adolescente pula de passarela na Régis Bittencourt e fratura as pernas

Direto da redação

Uma jovem pulou de uma passarela na Rodovia Régis Bittencourt, Km 271, no fim da tarde desta quarta-feira (22) e teve fratura dos membros inferiores. Ela foi socorrida ao Hospital Geral do Pirajussara (HGP) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações preliminares, a adolescente teria apenas 15 anos. E, apesar da gravidade, não corre risco de vida. O Taboão em Foco reforça que o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio 24 horas por dia através do telefone 188.