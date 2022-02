“Agora tem dignidade”: Prefeito Aprígio celebra inaugurações no aniversário de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O prefeito Aprígio (Podemos) concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (21) para falar das ações do governo durante o aniversário de 63 anos da cidade, completado neste sábado. Os destaques foram as inaugurações do Pronto Socorro Infantil (PSI) e da Prefeitura do Pirajuçara.

O mandatário reforçou o quanto o novo Pronto Socorro trouxe conforto às famílias que levam suas crianças para receberem atendimento médico. “O antigo PSI era em um prédio muito ultrapassado. Hoje temos 15 leitos e as crianças agora tem atendimento digno. […] Não dava para deixar as crianças do jeito que estavam ali. Agora tem dignidade e dá conforto às pessoas. Os pais vão saber que eles estão sendo bem tratados”, afirma Aprígio.

Na Estrada Kizaemon Takeuti, a Prefeitura do Pirajuçara vai levar serviços que só tinham no centro de Taboão da Serra, como a sede do Atende e o Procon.

“A nossa preocupação era levar melhoria a região do Pirajuçara porque tinha muita gente precisando desses serviços. A população ficou feliz e temos o secretário de planejamento [Allan Mouhamed] visitando as empresas e se colocando a disposição para saber o que as empresas estão precisando”, diz Aprígio.

Ao longo de todo sábado, o prefeito participou da reabertura do Parque das Hortênsias, fechado há quase dois anos. Teve também a inauguração da Base da GCM, na divisa do Parque Monte Alegre com São Paulo, e do CRAS Monte Alegre.

A antiga escola Lado a Lado foi rebatizada e agora chama “Fábrica de Talentos”, tendo no sábado sua aula inaugural.

FUNCIONALISMO

Mesmo ainda não divulgando de quanto será o reajuste, o prefeito Aprígio prometeu que no dia 1º de maio será concedido a reposição salarial dos servidores municipais. A expectativa é que fique em torno de 10,16%, percentual equivalente ao INPC de 2021.