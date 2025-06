Alistamento militar vai até 30 de junho para jovens de Taboão, Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da redação

Jovens de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra que completam 18 anos em 2025 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Para os homens, o alistamento é obrigatório. Já as mulheres podem participar de forma voluntária, por meio do novo modelo de serviço militar feminino.

O cadastro pode ser feito pela internet, no site www.alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente nas Juntas de Serviço Militar dos municípios.

Desde 2003, o processo de seleção é unificado para Exército, Marinha e Aeronáutica, com etapas que incluem seleção, designação e incorporação. Durante o serviço, os jovens também podem receber capacitação profissional por meio de projetos como o Soldado-Cidadão.

Para as mulheres, o serviço é voluntário no início, mas se torna obrigatório após a incorporação. Em 2025, estão disponíveis 1.465 vagas femininas em unidades de 28 municípios com presença das Forças Armadas. Na região, São Paulo e Guaratinguetá oferecem vagas.

Locais para se alistar presencialmente:

Embu das Artes

Junta de Serviço Militar

Endereço: Rua Siqueira Campos, 122 – Centro, Embu das Artes/SP

Telefone: (11) 4241‑6679

Taboão da Serra

Junta de Serviço Militar

Endereço: Rua das Camélias, 100 – Parque Assunção, Taboão da Serra/SP

Telefone: (11) 4787‑3130

Itapecerica da Serra

Junta de Serviço Militar

Endereço: Rua Treze de Maio, 100 – Centro (Prédio do PAT), Itapecerica da Serra/SP

Telefone: (11) 4165‑2011

O jovem que não se alistar dentro do prazo pode enfrentar restrições para tirar passaporte, prestar concursos públicos e obter registro em carteira de trabalho.