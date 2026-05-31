Aluna da EMEB Maria José Luizetto Buscarini lança livro após vencer concurso de Poesia Periférica

Da PMTS

Na última sexta-feira (29), a estudante Anna Júlia Silva, de 10 anos, lançou o livro “Stalker: Um conto de terror” na EMEB Maria José Luizetto Buscarini, no Jardim São Judas, em Taboão da Serra. A jovem escritora é aluna da rede municipal e venceu o Concurso de Poesia Periférica, promovido pela Secretaria de Educação no ano passado.

O evento reuniu familiares, professores, estudantes e autoridades municipais, entre elas o prefeito Engenheiro Daniel, o secretário de Educação Luciano Corrêa e os vereadores Najara Costa e Sandro Ayres.

A obra apresenta a história de Lina Michel, uma jovem que decide recomeçar a vida longe de casa, mas passa a viver momentos de medo ao perceber que está sendo perseguida por uma pessoa desconhecida. O livro aborda temas como perseguição, violência psicológica e coragem.

Segundo Anna Júlia, a produção do livro aconteceu em apenas duas semanas, entre escrita e ilustrações, após incentivo da professora Rosana Faria.

“Escrevi esta história para mostrar que nem todo amor é bonito. Às vezes, ele pode se transformar em medo, perseguição e violência”, afirmou a jovem autora.

A professora Rosana Faria, que recentemente se aposentou da rede municipal, destacou a emoção de acompanhar o lançamento da obra.

“Foi um presente muito especial ver o livro da Anna publicado. Espero que isso incentive outros alunos a também acreditarem no talento que possuem”, declarou.

Durante o lançamento, o prefeito Engenheiro Daniel ressaltou a importância de incentivar a leitura e a escrita dentro das escolas municipais.

“A Anna Júlia representa o potencial das nossas crianças quando recebem incentivo e oportunidade. Projetos como esse ajudam os estudantes a sonhar mais alto”, afirmou.

Já o secretário de Educação, Luciano Corrêa, destacou o impacto positivo do projeto literário na rede municipal.

“Ter uma escritora mirim surgindo através do Poesia Periférica mostra que estamos no caminho certo ao incentivar leitura, criatividade e produção literária entre os alunos”, disse.

O projeto contou ainda com apoio da diretora Michele da Silva Gomes, da coordenadora pedagógica Luciana Maciel Domingos e do diretor pedagógico da SEDUC, André Wagner Rodrigues.