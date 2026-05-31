Câmara Municipal de Taboão realiza audiência pública para prestação de contas da Educação no dia 1º de junho

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza, no dia 1º de junho, audiência pública para discutir a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao período do mandato do prefeito Engenheiro Daniel.

A audiência acontecerá a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal, com participação presencial e também transmissão online pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

A audiência pública também deve reunir profissionais que atuam diretamente na rede municipal de ensino, como diretores, supervisores, auxiliares e agentes de desenvolvimento infantil e educacional, além de representantes sindicais e integrantes da administração municipal.

Durante o encontro, serão discutidos temas relacionados ao funcionamento da Educação em Taboão da Serra, demandas das categorias e questões consideradas prioritárias para os servidores da área. O secretário municipal de Educação, Luciano Corrêa, também participará do debate.

Segundo o presidente da Comissão de Educação, vereador Enfermeiro Rodney, a audiência pública tem como objetivo ampliar a transparência e permitir que a população acompanhe de perto as ações da pasta. “A presença da população é fundamental para fortalecer o diálogo entre o Poder Público e a sociedade, contribuindo para uma gestão mais transparente e democrática”, destacou.

Já a vereadora Professora Najara Costa lembrou que a participação da categoria é importante para debater assuntos e demandas históricas do quadro de profissionais da educação. “Educação precisa ser discutida com transparência e participação popular. É fundamental ouvir professores, pais, estudantes e toda a sociedade para entender os desafios da rede municipal e buscar soluções”, afirmou.

A audiência será presidida pelo vereador Enfermeiro Rodney, presidente da Comissão de Educação que ainda tem como membros o vereador Donizete e a vereadora Professora Najara Costa.

Os moradores interessados poderão participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo pela internet. A Câmara também informou que dúvidas e questionamentos poderão ser enviados antecipadamente pelo email oficial da comissão.

SERVIÇO:

Audiência Pública – Prestação de Contas da Secretaria de Educação

Data: 1º de junho de 2026 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013, Jardim Helena – Taboão da Serra

Transmissão: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373