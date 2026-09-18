Alunos da Escola de Moda, Beleza e Estética de Taboão da Serra participam da Beauty Fair 2026

Direto da redação

Entre os dias 5 e 8 de setembro, estudantes da Escola de Moda, Beleza e Estética de Taboão da Serra participaram da Beauty Fair 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. A visita permitiu que os alunos conhecessem novas técnicas, produtos e tendências do mercado da beleza.

A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho por meio do Programa Conecta. A iniciativa reúne formação profissional, incentivo ao empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho.

Considerada a maior feira de beleza da América Latina, a Beauty Fair recebeu cerca de 190 mil visitantes durante os quatro dias de programação. O evento reuniu mais de 500 expositores, 2 mil marcas, palestras, cursos e workshops.

Durante a visita, os estudantes tiveram contato com novidades nas áreas de maquiagem, estética, cabelo, manicure e cuidados pessoais. A experiência complementou os conteúdos desenvolvidos nas aulas teóricas e práticas oferecidas pela escola.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laura Neves, destacou a importância de ampliar o aprendizado para além da sala de aula.

“Trouxemos os alunos para ampliar seus conhecimentos e vivenciar, na prática, novas experiências fora dos muros da escola. Eles estão muito felizes com a oportunidade de conhecer de perto diferentes segmentos da área da beleza e voltar para Taboão da Serra ainda mais preparados”, afirmou.

A aluna Luana Lopes, que iniciou o curso de Maquiagem, aproveitou a feira para conhecer novos métodos utilizados no setor.

“Comecei agora o meu curso de maquiagem e quero conhecer todas as novidades, além dos novos métodos que estão chegando”, disse.

Maria Pinheiro, formada em Reflexologia Podal e atualmente matriculada no curso de Massoterapia, participou da Beauty Fair pela primeira vez.

“Estou muito feliz. É uma novidade poder estar aqui pela primeira vez, ao lado dos meus colegas. Sou muito grata por tudo o que tenho vivido e aprendido até aqui”, contou.

Cursos gratuitos em Taboão da Serra

Localizada no Jardim Saporito, a Escola de Moda, Beleza e Estética oferece mais de 25 cursos profissionalizantes gratuitos aos moradores de Taboão da Serra.

As formações contam com aulas teóricas e práticas. Uma parceria com o Sebrae também garante a inclusão de um módulo de empreendedorismo em todos os cursos.

Para se inscrever, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência em Taboão da Serra. A idade mínima e o nível de escolaridade exigidos variam conforme a formação escolhida.

As inscrições são realizadas presencialmente na unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Programa Conecta – Escola de Moda, Beleza e Estética

Local: Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Telefones: (11) 4139-1560 e (11) 4788-7888.