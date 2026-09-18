Embu das Artes oferece castração gratuita para cães e gatos neste sábado (19) e domingo (20)

Neste sábado (19) e domingo (20), a unidade móvel Estação Pet oferecerá castração gratuita para cães e gatos em Embu das Artes. A ação será realizada na Praça da Escola Municipal Valdelice Prass, no Parque Pirajuçara.

Além da cirurgia, os animais atendidos receberão gratuitamente microchipagem e medicamentos para o período pós-operatório.

Para participar, o tutor deve acessar o formulário de inscrição e preencher seus dados e as informações do animal. Depois do cadastro, será possível escolher uma das datas e um dos horários ainda disponíveis para o atendimento.

Antes de concluir a inscrição, o responsável deve ler atentamente as recomendações apresentadas no formulário, incluindo as orientações para preparar o animal para o procedimento. O atendimento depende de cadastro prévio.

A campanha deste fim de semana é diferente da realizada anteriormente no Parque Francisco Rizzo, que ofereceu vacinação antirrábica. Desta vez, os serviços serão de castração, microchipagem e fornecimento de medicamentos para o pós-operatório.

Serviço

Estação Pet – Campanha de Castração