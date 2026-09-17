Parque das Hortênsias recebe o Se Cuida no Corre Caramelo neste domingo (20)

Direto da Redação, com informações da assessoria

O Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra, recebe neste domingo (20) mais uma edição do Se Cuida no Corre Caramelo. Gratuito e aberto ao público, o evento reúne corrida, caminhada e atividades voltadas ao bem-estar físico e emocional.

A concentração está marcada para as 7h, enquanto a corrida e a caminhada começam às 9h. Sem caráter competitivo, a proposta é permitir que cada participante complete o percurso no próprio ritmo. Antes da largada, haverá a entrega simbólica de medalhas, como forma de valorizar todos que participarem da atividade.

Professores e alunos da Faculdade Anhanguera, dos cursos de Psicologia, Educação Física, Pedagogia, entre outros, também estarão presentes para oferecer acolhimento, orientações e atividades destinadas a pessoas de todas as idades.

A programação contará ainda com aquecimento, música brasileira e sorteios promovidos pelos parceiros do projeto. Os participantes também poderão levar seus cães para acompanhar o evento.

Após passar por Taboão da Serra, o Se Cuida no Corre Caramelo terá uma nova edição no Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, no dia 27 de setembro.

A participação é gratuita. Informações e inscrições estão disponíveis no site secuidanocorre.com.br.