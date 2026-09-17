Festa do Peão que começaria nesta sexta é adiada; shows acontecem de quinta a domingo da próxima semana

Direto da Redação

A organização da Festa do Peão de Taboão da Serra confirmou o adiamento da primeira semana de shows, que começaria na sexta-feira (18). A medida foi tomada porque as chuvas desta semana atrasaram a montagem da estrutura. Com isso, os artistas foram reagendados e a programação começa a partir da próxima quinta, dia 24.

“As estruturas já estão prontas, camarote, palco. Estamos fazendo a cobertura da arena para acomodar melhor a população. Só que, devido às chuvas dessa semana, é impossível o evento acontecer esta semana”, explicou Valtinho, organizador do evento, em vídeo publicado nas redes sociais.

A festa será concentrada em quatro dias da próxima semana. Na quinta-feira (24) a abertura será com a banda Calcinha Preta. Na sexta (25) será a vez de Nathanzinho Lima e MC Livinho. No sábado (26) o show será de Matheus & Kauan. O encerramento acontece no domingo (27) com o cantor Pablo.

INGRESSOS

A organização afirma que os ingressos comprados para essa semana vão continuar válidos. Porém, os valores dos shows de Nathanzinho e MC Livinho, que agora acontecem no mesmo dia, têm valores bem distintos. Não há informação sobre quem deseja pedir o reembolso.

VEJA O COMUNICADO ABAIXO