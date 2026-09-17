Taboão Magnus tem duas representantes no Sul-Americano Sub-20 de Futsal Feminino

O Taboão Magnus está representado na Seleção Brasileira que disputa o CONMEBOL Sul-Americano Sub-20 de Futsal Feminino, em Barquisimeto, na Venezuela. A atleta Tainá Norberto, conhecida como Tainazinha, defende o Brasil dentro das quadras, enquanto a fisioterapeuta Giovana Hernandes integra a comissão técnica.

A competição reúne as dez seleções da América do Sul no Domo Bolivariano e segue até domingo (20). O Brasil está no Grupo A, ao lado de Venezuela, Paraguai, Bolívia e Equador, em busca de mais um título continental.

Aos 18 anos, Tainazinha vem conquistando espaço no Taboão Magnus. A atleta recebeu oportunidades no elenco profissional e o desempenho apresentado durante a temporada contribuiu para sua convocação à Seleção Brasileira.

A participação no Sul-Americano representa mais uma etapa na trajetória da jogadora e reforça o trabalho realizado pelo Taboão Magnus na formação de novos talentos do futsal feminino.

Para a gestora da equipe, Cris Souza, ter duas representantes do clube em uma competição internacional é motivo de orgulho.

“É uma alegria enorme ter a Tainá vestindo a camisa da Seleção Brasileira e também ver uma profissional da nossa comissão técnica integrando a delegação. Isso mostra a importância de acreditar na formação, abrir oportunidades e criar condições para o desenvolvimento de atletas e profissionais”, afirmou.

Cris Souza também destacou que a atleta e a fisioterapeuta levam o nome de Taboão da Serra para o cenário internacional.

“Elas levam para a Venezuela o nome do Brasil, do Taboão Magnus e de Taboão da Serra. Estamos muito orgulhosos”, completou.

Além da presença de Tainazinha nas quadras, Giovana Hernandes acompanha a delegação brasileira durante toda a competição. A fisioterapeuta já havia participado do período de preparação da Seleção e agora contribui com o trabalho de recuperação, prevenção de lesões e acompanhamento físico das atletas na Venezuela.