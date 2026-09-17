Taboão da Serra promove campanha de prevenção e diagnóstico da tuberculose nas 14 UBSs

De 16 a 30 de setembro, a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra promove uma campanha de prevenção e diagnóstico da tuberculose nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Moradores que apresentam tosse há duas semanas ou mais devem procurar uma unidade para realizar o exame gratuitamente.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além da tosse, com ou sem secreção, os principais sintomas da tuberculose são febre no período da tarde, suor noturno, emagrecimento, fadiga e cansaço.

Nas UBSs, os pacientes com sintomas serão orientados a fazer o exame de escarro. O resultado fica disponível em poucos dias e, nos casos confirmados, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. Ela atinge principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos, especialmente em pessoas com baixa imunidade.

A transmissão ocorre pelo ar quando uma pessoa infectada e ainda sem tratamento fala, tosse ou espirra. O diagnóstico precoce permite iniciar rapidamente o tratamento e ajuda a interromper a transmissão da doença.

“Faça o teste para tuberculose e não fique na dúvida. O diagnóstico sai em poucos dias e o tratamento é gratuito pelo SUS. Quanto antes a doença for identificada, mais rápido é possível iniciar o tratamento”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr.

A tuberculose tem cura, mas o paciente precisa seguir corretamente todas as orientações médicas e realizar o tratamento até o final.

A testagem e o tratamento são oferecidos durante todo o ano em Taboão da Serra. Nos meses de março e setembro, a Secretaria de Saúde reforça as ações para ampliar o diagnóstico precoce e reduzir o número de casos no município.

Confira as UBSs participantes

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400;

UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47;

UBS Parque Pinheiros – Avenida Laurita Ortega Mari, 2.131;

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13;

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34;

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85;

UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276;

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143;

UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111;

UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181;

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380;

UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73;

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104;

UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381.

Período: de 16 a 30 de setembro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Atendimento: gratuito nas 14 UBSs de Taboão da Serra.