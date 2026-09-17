Taboão da Serra promove campanha de prevenção e diagnóstico da tuberculose nas 14 UBSs

Direto da redação
De 16 a 30 de setembro, a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra promove uma campanha de prevenção e diagnóstico da tuberculose nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Moradores que apresentam tosse há duas semanas ou mais devem procurar uma unidade para realizar o exame gratuitamente.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além da tosse, com ou sem secreção, os principais sintomas da tuberculose são febre no período da tarde, suor noturno, emagrecimento, fadiga e cansaço.
Nas UBSs, os pacientes com sintomas serão orientados a fazer o exame de escarro. O resultado fica disponível em poucos dias e, nos casos confirmados, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. Ela atinge principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos, especialmente em pessoas com baixa imunidade.
A transmissão ocorre pelo ar quando uma pessoa infectada e ainda sem tratamento fala, tosse ou espirra. O diagnóstico precoce permite iniciar rapidamente o tratamento e ajuda a interromper a transmissão da doença.
“Faça o teste para tuberculose e não fique na dúvida. O diagnóstico sai em poucos dias e o tratamento é gratuito pelo SUS. Quanto antes a doença for identificada, mais rápido é possível iniciar o tratamento”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr.
A tuberculose tem cura, mas o paciente precisa seguir corretamente todas as orientações médicas e realizar o tratamento até o final.
A testagem e o tratamento são oferecidos durante todo o ano em Taboão da Serra. Nos meses de março e setembro, a Secretaria de Saúde reforça as ações para ampliar o diagnóstico precoce e reduzir o número de casos no município.
Confira as UBSs participantes
- UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400;
- UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47;
- UBS Parque Pinheiros – Avenida Laurita Ortega Mari, 2.131;
- UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13;
- UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34;
- UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85;
- UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276;
- UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143;
- UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111;
- UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181;
- UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380;
- UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73;
- UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104;
- UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381.
Período: de 16 a 30 de setembro
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Atendimento: gratuito nas 14 UBSs de Taboão da Serra.