Câmara aprova utilidade pública para Rede de Apoio TS e homenageia delegada Dra. Lyvia Saporito

Direto da redação

A Câmara de Taboão da Serra aprovou na sessão desta terça-feira, dia 15, um projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação Beneficente Rede de Apoio – Rede de Apoio TS. Também foi aprovada a concessão de Título de Cidadã Taboanense à Dra. Lyvia Roberta Saporito, delegada titular do 1º Distrito Policial.

De autoria do vereador Dr. Ronaldo Onishi, o Projeto de Lei nº 101/2026 declara a Rede de Apoio TS como utilidade pública municipal. Sem fins lucrativos e sediada em Taboão da Serra, a entidade desenvolve ações filantrópicas, assistenciais e educacionais destinadas à promoção da cidadania, da inclusão e do atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre as atividades realizadas estão a distribuição de kits de higiene e cuidados pessoais, a mobilização de voluntários e doadores e o acolhimento de pacientes oncológicos e seus familiares. A associação também promove iniciativas de conscientização e prevenção relacionadas ao HPV e ao câncer do colo do útero, como os projetos Luz de Carolina e Carol pela Vida.

“A declaração de Utilidade Pública Municipal representa um importante reconhecimento das atividades desenvolvidas pela Rede de Apoio TS em benefício da comunidade taboanense. A medida contribui para o fortalecimento das ações da entidade e para a ampliação da cooperação com o Poder Público, empresas, voluntários e outras organizações da sociedade civil”, justifica Onishi.

Após a aprovação, o texto vai para análise do chefe do executivo.

Título de Cidadã Taboanense

Também foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 31/2026, de autoria do Colegiado de Vereadores, que concede o Título de Cidadã Taboanense à Dra. Lyvia Roberta Saporito pelos relevantes serviços prestados ao município.

A homenagem reconhece a trajetória profissional da delegada, marcada pelo compromisso com a segurança pública, pela dedicação ao serviço policial e pela atuação à frente da Polícia Civil em Taboão da Serra.

A justificativa do projeto também destaca a importância da presença feminina em posições de liderança na segurança pública e reconhece o profissionalismo e a contribuição da Dra. Lyvia Saporito para o fortalecimento das instituições e para o atendimento à população taboanense.

No dia 30 de setembro, a partir das 18h30, a Câmara Municipal realiza sessão solene para entrega dos títulos de Cidadão Taboanense.