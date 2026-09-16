Prontos Pro Mundo: uma aluna de Taboão da Serra e quatro estudantes de Embu das Artes são selecionados para intercâmbio em 2027

Uma estudante de Taboão da Serra e quatro de Embu das Artes foram convocados para o intercâmbio educacional do programa Prontos Pro Mundo, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os alunos estudarão na Austrália e no Reino Unido em 2027.

A representante de Taboão da Serra é Ana Luiza Felix dos Santos, estudante da Escola Estadual Professor João Caly. Ela foi selecionada para estudar na Austrália.

Em Embu das Artes, quatro estudantes foram convocados. Giovanna Antunes Monteiro, da Escola Estadual Professora Mirna Elisa Bonazzi, também terá a Austrália como destino.

Outros três alunos de Embu estudarão no Reino Unido: Matheus Silva Briano, da Escola Estadual Professora Isabel Lucci de Oliveira; Cristhiny Ferreira Passos, da Escola Estadual Solano Trindade; e Isabella Rocha Barros, da Escola Estadual Marechal Henrique Teixeira Lott.

Estudantes selecionados na região

Taboão da Serra

Ana Luiza Felix dos Santos;

Escola Estadual Professor João Caly;

Destino: Austrália.

Embu das Artes

Giovanna Antunes Monteiro, da Escola Estadual Professora Mirna Elisa Bonazzi – Austrália;

Matheus Silva Briano, da Escola Estadual Professora Isabel Lucci de Oliveira – Reino Unido;

Cristhiny Ferreira Passos, da Escola Estadual Solano Trindade – Reino Unido;

Isabella Rocha Barros, da Escola Estadual Marechal Henrique Teixeira Lott – Reino Unido.

Intercâmbio é gratuito

O Prontos Pro Mundo é um programa público de intercâmbio destinado a estudantes da rede estadual. Segundo a Secretaria da Educação, a participação é gratuita para os alunos e suas famílias.

O programa cobre passaporte, visto, passagens aéreas, hospedagem, aulas e traslados. Os estudantes também recebem uma bolsa-auxílio para despesas pessoais durante a permanência no exterior.

A seleção considera o desempenho no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), as notas no curso intensivo de inglês e a frequência escolar.

Os estudantes começam o processo de seleção no 9º ano do Ensino Fundamental, participam do curso de inglês na 1ª série do Ensino Médio e realizam o intercâmbio durante a 2ª série.

Informações confirmadas nas listas oficiais

Os cinco nomes, as escolas e os países de destino constam nas listas finais publicadas pelo Prontos Pro Mundo.

Ana Luiza e Giovanna aparecem na lista de convocados pelas vagas dos municípios. Matheus, Cristhiny e Isabella aparecem na lista de classificação geral.

Apesar de os quatro alunos de Embu aparecerem vinculados à Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, a coluna “Município” das listas oficiais identifica que as escolas ficam em Embu das Artes. As informações sobre o funcionamento e os custos estão disponíveis no site oficial do Prontos Pro Mundo.