Sabesp abre mais de 60 vagas de estágio para 2027; inscrições vão até 13 de outubro

Direto da redação
A Sabesp está com inscrições abertas para mais de 60 vagas em seu Programa de Estágio 2027. Estudantes de Taboão da Serra e região podem participar do processo seletivo, desde que tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente no local da oportunidade.
As inscrições seguem até 13 de outubro e devem ser realizadas pelo site da Sabesp. O processo seletivo será conduzido em parceria com a plataforma Eureca.
Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e previsão de conclusão do curso entre 2027 e 2028. As oportunidades são destinadas a estudantes de bacharelado e cursos tecnólogos das áreas de humanas e exatas.
Entre os cursos contemplados estão Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Finanças, Tecnologia, Psicologia, Relações Públicas, Recursos Humanos e diferentes áreas da Engenharia.
As vagas abrangem setores como Auditoria, Jurídico, Tecnologia, Finanças, Compras, Engenharia, Operações, Atendimento ao Cliente, Gestão de Pessoas, Sustentabilidade e Compliance.
Como fazer a inscrição
- Acesse a página do Programa de Estágio da Sabesp;
- Clique no botão de inscrição;
- Faça o cadastro ou entre em uma conta existente na plataforma Eureca;
- Preencha os dados pessoais, acadêmicos e profissionais;
- Informe o curso e a previsão de conclusão;
- Escolha a área de interesse;
- Faça os testes disponíveis na plataforma;
- Confira os dados e finalize a candidatura até 13 de outubro.
O candidato deve acompanhar o e-mail cadastrado e a plataforma para verificar as próximas etapas do processo seletivo.
Os selecionados participarão de uma dinâmica on-line com a equipe de Recursos Humanos entre outubro e novembro. Depois, haverá dinâmica de grupo e entrevista presencial com os gestores. O início das atividades está previsto para fevereiro de 2027.
O contrato terá duração inicial de 12 meses e poderá ser prorrogado pelo mesmo período. A Sabesp oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, TotalPass, acesso à Universidade Corporativa da companhia e folga no aniversário.