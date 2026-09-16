Pró-Sangue alerta para queda nas doações e pede reposição dos estoques de sangue em São Paulo

Direto da redação
A Fundação Pró-Sangue registrou uma queda expressiva no número de doações nas últimas semanas e reforçou a necessidade de reposição dos estoques. A situação é mais preocupante para os tipos sanguíneos O positivo, O negativo, B negativo e A negativo. Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e cidades próximas podem procurar qualquer um dos cinco postos da Pró-Sangue. As unidades mais próximas da região ficam em Osasco e Barueri.
Os tipos negativos são importantes principalmente para atendimentos de emergência e pacientes em estado crítico. A Pró-Sangue abastece hospitais públicos da capital e da Região Metropolitana de São Paulo.
Segundo a instituição, a redução nas doações está relacionada às baixas temperaturas e às campanhas de vacinação. Quem recebeu a vacina contra o sarampo precisa esperar quatro semanas para doar sangue. Após a vacina contra a gripe, o prazo é de 48 horas.
Diante da situação, a orientação é que pessoas aptas e que ainda não tenham se vacinado contra o sarampo realizem a doação antes de receber o imunizante.
Onde doar sangue
- Hospital das Clínicas, próximo às estações Clínicas e Oscar Freire do Metrô;
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na região do Parque Ibirapuera;
- Hospital do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo;
- Posto Pró-Sangue de Osasco;
- Posto Pró-Sangue de Barueri.
O agendamento não é obrigatório, mas pode ser realizado pelo site da Fundação Pró-Sangue para agilizar o atendimento.
Quem pode doar
Para doar sangue, é necessário:
- Estar em boas condições de saúde;
- Ter entre 16 e 69 anos;
- Pesar mais de 50 quilos;
- Estar alimentado;
- Apresentar um documento oficial com foto.
Menores de 18 anos precisam verificar as condições e os documentos exigidos para a doação. Pessoas com gripe ou resfriado devem aguardar a recuperação completa e respeitar o período recomendado antes de comparecer a um posto.
Após a vacina contra o sarampo, é preciso esperar quatro semanas. Para a vacina contra a gripe, o intervalo necessário é de 48 horas. Outros requisitos e impedimentos podem ser consultados diretamente no site da Pró-Sangue.