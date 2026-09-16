Pró-Sangue alerta para queda nas doações e pede reposição dos estoques de sangue em São Paulo

Direto da redação

A Fundação Pró-Sangue registrou uma queda expressiva no número de doações nas últimas semanas e reforçou a necessidade de reposição dos estoques. A situação é mais preocupante para os tipos sanguíneos O positivo, O negativo, B negativo e A negativo. Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e cidades próximas podem procurar qualquer um dos cinco postos da Pró-Sangue. As unidades mais próximas da região ficam em Osasco e Barueri.

Os tipos negativos são importantes principalmente para atendimentos de emergência e pacientes em estado crítico. A Pró-Sangue abastece hospitais públicos da capital e da Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a instituição, a redução nas doações está relacionada às baixas temperaturas e às campanhas de vacinação. Quem recebeu a vacina contra o sarampo precisa esperar quatro semanas para doar sangue. Após a vacina contra a gripe, o prazo é de 48 horas.

Diante da situação, a orientação é que pessoas aptas e que ainda não tenham se vacinado contra o sarampo realizem a doação antes de receber o imunizante.

Onde doar sangue

Hospital das Clínicas, próximo às estações Clínicas e Oscar Freire do Metrô;

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na região do Parque Ibirapuera;

Hospital do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo;

Posto Pró-Sangue de Osasco;

Posto Pró-Sangue de Barueri.

O agendamento não é obrigatório, mas pode ser realizado pelo site da Fundação Pró-Sangue para agilizar o atendimento.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar mais de 50 quilos;

Estar alimentado;

Apresentar um documento oficial com foto.

Menores de 18 anos precisam verificar as condições e os documentos exigidos para a doação. Pessoas com gripe ou resfriado devem aguardar a recuperação completa e respeitar o período recomendado antes de comparecer a um posto.

Após a vacina contra o sarampo, é preciso esperar quatro semanas. Para a vacina contra a gripe, o intervalo necessário é de 48 horas. Outros requisitos e impedimentos podem ser consultados diretamente no site da Pró-Sangue.