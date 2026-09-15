TRE-SP julga improcedente pedido de impugnação e candidatura de Ney Santos é confirmada

Direto da Redação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deferiu, nesta terça-feira (15), o registro de candidatura de Ney Santos para o cargo de deputado federal nas eleições de 2026. Com a decisão, a Justiça Eleitoral reconhece que não há, neste momento, impedimento jurídico para concorrer ao cargo.

A decisão também representa uma resposta às contestações apresentadas durante o processo de registro e reforça o entendimento de que Ney Santos reúne as condições de elegibilidade exigidas pela legislação eleitoral, o que, politicamente, vem sendo tratado por seus apoiadores como uma confirmação de sua “ficha limpa”.

Ney Santos agora concentra sua campanha na ampliação de sua presença em diferentes regiões do Estado de São Paulo. Com o apoio de prefeitos, vereadores e lideranças, Ney Santos trabalha para ser o candidato mais bem votado na história da região e conquistar uma das vagas na Câmara dos Deputados.