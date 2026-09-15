Candidato a deputado federal, Odair Gomes critica segurança pública em São Paulo

Direto da Redação

O candidato a deputado federal Odair Gomes (PSB) criticou a política de segurança pública do Governo do Estado e afirmou que os problemas enfrentados pela população também atingem diretamente os municípios da região sudoeste da Grande São Paulo.

Durante a entrevista ao Pod40, podcast do PSB, Odair citou os casos de roubos de celulares e o medo enfrentado pelos moradores. Segundo ele, em Itapecerica da Serra, mulheres chegaram a contratar segurança particular para acompanhá-las até o ponto de ônibus durante a manhã.

“Hoje, as pessoas são roubadas, seus celulares são levados e elas são amedrontadas. Conheço pessoas que pagam um segurança para levar um grupo de mulheres ao ponto de ônibus, em Itapecerica da Serra, porque elas se cansaram de ser roubadas”, afirmou.

O candidato também criticou os indicadores estaduais relacionados à educação, ao feminicídio e às políticas públicas voltadas às mulheres. Para Odair Gomes, transporte público e segurança estão entre as principais pautas de sua campanha à Câmara dos Deputados.