Durante encontro, prefeito Ricardo Nunes destaca atuação de Eduardo Nóbrega pelo metrô de Taboão

Direto da Redação

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou de uma ação ao lado do deputado estadual Eduardo Nóbrega neste sábado (12). Em um vídeo gravado durante a agenda, Nunes utilizou o Google para pesquisar quem seria o chamado “Embaixador do Metrô”.

“Pessoal, eu estou com uma dúvida. Eu quero saber, e você também: quem é o Embaixador do Metrô? Vamos aqui no Google”, afirmou o prefeito.

A busca exibida no vídeo apresentou conteúdos relacionados a Eduardo Nóbrega. “Olha aí, até o Google sabe”, brincou Ricardo Nunes.

A expressão “Embaixador do Metrô” vem sendo utilizada politicamente para destacar a atuação de Nóbrega nas discussões sobre a expansão da rede metroviária, especialmente a extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra. O governador Tarcísio de Freitas foi quem batizou o deputado com o título de embaixador.

A chegada do metrô é uma reivindicação antiga da região e passou por diferentes anúncios, estudos e articulações ao longo das últimas duas décadas. Nóbrega afirma que, desde o início de seu mandato na Assembleia Legislativa, colocou o projeto entre suas prioridades.

“Taboão esperou cerca de 20 anos para ver essa promessa avançar. Desde que cheguei à Assembleia, coloquei o metrô como uma prioridade. Hoje, ver a obra saindo do papel é uma conquista para toda a nossa região”, declarou o deputado.