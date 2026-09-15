Músicos do Futuro promove masterclass gratuita com saxofone e piano nesta sexta-feira (18) em Taboão da Serra

Direto da redação
O projeto Músicos do Futuro promove nesta sexta-feira (18), às 20h, mais uma edição da Sexta Musical, em Taboão da Serra. A programação contará com uma masterclass sobre open linking, apresentada por Marcelo de Souza, no saxofone, e Anderson Alves, no piano.
Durante o encontro, os músicos compartilharão informações técnicas e experiências profissionais com o público. A atividade integra a programação comemorativa dos 30 anos do Músicos do Futuro.
O evento será realizado na sede do projeto, na Rua Nair Marques de Souza, nº 129, no Jardim Maria Rosa. A organização convida alunos, familiares, amigos e moradores da região para participarem da programação.
Serviço
Sexta Musical – Masterclass com Open Linking
Data: sexta-feira, 18 de setembro
Horário: 20h
Local: Músicos do Futuro
Endereço: Rua Nair Marques de Souza, 129, Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra