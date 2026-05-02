Alunos e professores da Escola de Artes de Taboão da Serra vão ao Paraguai participar de concurso internacional de dança

Direto da redação

Alunos e professores da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra vão representar o município em um concurso internacional de dança no Paraguai, entre os dias 7 e 10 de maio. Ao todo, a delegação será composta por 46 integrantes.

O grupo participará do festival “Danza – Sueño en Movimiento”, que reúne bailarinos de diferentes países em apresentações, competições e atividades formativas. Durante o evento, os alunos da Escola Municipal de Bailado apresentarão mais de 15 coreografias, concorrendo em categorias como Ballet Clássico, Dança Contemporânea e Dança Afro-brasileira.

Além das apresentações, o professor Rodolfo Rodrigo foi convidado para ministrar duas masterclasses, sendo uma de Ballet Clássico e outra voltada à técnica masculina. Ele iniciou sua trajetória na dança na própria escola municipal e hoje atua como professor de performance e criação de coreografias, além de já ter participado de festivais nacionais e internacionais, com destaque para apresentações na Turquia.

A professora Luma Lima também integrará a delegação e participará como jurada no festival no dia 10 de maio. Formada pela Escola Municipal de Artes, ela destacou a importância do momento. “Eu me sinto honrada em levar o nome da minha cidade para o mundo com o meu trabalho. Foi na escola de bailado que eu aprendi a técnica e a sensibilidade artística que tenho hoje e fico feliz que isso seja reconhecido”, afirmou.

A iniciativa reforça o trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra, que ao longo dos anos vem formando bailarinos e ampliando a presença do município em eventos nacionais e internacionais, contribuindo para a valorização cultural e a projeção de novos talentos.